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Можно ли, при использовании эпилятора, повредить лимфатические сосуды подмышкой?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Как установить гребень на триммер Philips для зоны бикини?
Как менять настройки скорости на эпиляторе Philips?
Как использовать насадки с эпилятором Philips?
Как заряжать эпилятор Philips?