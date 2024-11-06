Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии
      -{discount-value}

      Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

      CP1237

      Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

      Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше.

      Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Совместимые продукты

      Как найти номер модели изделия?
      Где найти номер продукта
      Как мне найти номер продукта?
      найдены продукты по запросу Не найдено продуктов по запросу

      Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии

      Проверьте совместимость ниже

      • Чашка для питья
      • Силикон

      • Сменная деталь

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF790
        • SCF792
        • SCF793
        • SCF795
        • SCF796
        • SCF798
      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.