Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка
Поддерживает чашку с трубочкой в идеальном состоянии
Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше.
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Philips Avent Премиальная силиконовая трубочка
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Подходит для следующих продуктов
SCF790
SCF792
SCF793
SCF795
SCF796
SCF798
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