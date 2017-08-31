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  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*

Philips AventЧашки с трубочкой

SCF796/01

4.9
| (23) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Способствует правильному развитию полости рта*
Чашка Philips Avent с гибкой трубочкой способствует правильному развитию полости рта, оснащена эргономичными ручками и помогает в обучении малыша самостоятельному питью из трубочки.* Она разработана совместно с экспертами для создания максимально эргономичного и качественного продукта.*
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Рекомендация мам номер один в мире1

Специальный клапан, предотвращающий протекание

Способствует правильному развитию полости рта*

  • Чашка с гибкой трубочкой

  • 200 мл

  • 9 мес.+

  • 1 шт. в упаковке

Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.

Эргономичные ручки и гибкая трубочка идеально подходят для детей раннего возраста

Чашка оснащена эргономичными ручками, благодаря которым малыш сможет легко удерживать ее. Мягкая гибкая трубочка не повреждает десны, а малый вес и размер чашки идеально подходят для развития навыка питья из трубочки.

Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

23

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

31/08/2017

Україна

Україна

Незаменим на прогулке

Ребёнку сейчас 1,4 года. С годика на прогулки берём эту чашку. Пить удобно стоя, сидя, полулежа (в коляске). Не пробивается даже при падении. Крышу закрывается плотно и надёжно защищает. Каждый день мою - для этого разбираю полностью, трубочки тоже снимаются легко. Трубочка наружная сделана из силикона и не травмирует десны и рот ребёнка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF796/01 Чашки с трубочкой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF796/01 Чашки с трубочкой

30/08/2017

Україна

Україна

Крутой поильник!

Поильничек мегакрутой! Чркий, стильный, удобный и очень, нет - ОЧЕНЬ прочный)) У нас было падений и полетов этого поильника неисчисляемое количество и каждый раз он мужественно выдерживал все испытания. удобная крышечка, гибкая трубочка. Легко мыть. Главное - не забывать в нем молочное или очень густое - тогда будет сложно из самой трубочки извлекать остатки пищи, а так- красота! Купила себе лично такой же - в машине живет, очень удобно в движении пить минералку из него))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF796/02 Чашки с трубочкой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF796/02 Чашки с трубочкой

10/05/2024

Україна

Україна

Дуже класна та якісна чашка

Яскрава, якісна чашка-поїльник. Дуже подобається дитині.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF796/02 Чашка з трубочкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF796/02 Чашка з трубочкою

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. 90% из 200 опрошенных детских стоматологов США согласились, что дизайн чашки с трубочкой способствует правильному развитию полости рта. 89% опрошенных согласны, что питье через трубочку помогает развивать мышцы рта и учиться контролировать движения (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.). Разработано при участии логопедов, стоматологов, экспертов по эргономике, акушеров.