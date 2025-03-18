КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*
  • Способствует правильному развитию полости рта*

Philips AventЧашки с трубочкой

SCF798/02

3.9
| (32) Отзывы
Способствует правильному развитию полости рта*
Чашка Philips Avent с гибкой трубочкой способствует правильному развитию полости рта, имеет особую форму и станет идеальным выбором для активных растущих малышей. Она разработана совместно с экспертами для создания максимально эргономичного и качественного продукта.*
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Специальный клапан, предотвращающий протекание

Способствует правильному развитию полости рта*

  • Чашка с гибкой трубочкой

  • 300 мл

  • 12 мес+

  • 1 шт. в упаковке

Чашки Philips Avent — для каждого этапа развития вашего малыша

Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.

Специальная форма и текстурированная поверхность для защиты от выскальзывания позволяют легко удерживать чашку

Чашка объемом 300 мл идеально подходит для того, чтобы ваш малыш мог утолить жажду в течение дня и во время активных занятий. Защелкивающаяся крышка позволяет защитить трубочку от загрязнений во время прогулок. Благодаря специальной форме и текстурированной поверхности для защиты от выскальзывания ваш малыш сможет легко удерживать чашку, чтобы учиться пить самостоятельно.

Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

3.9

из 5

32

Отзывы

18/03/2025

Україна

Україна

Дякую філіпс. Проблему з трубочкою вирішили швидко👌

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою

29/06/2024

Україна

Україна

SCF798/02

Придбали своїй дитині. Подобається те , що трубочка закривається кришкою. Це гігєнічно та зручно.

Плюсы

Проста у використанні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою

29/05/2024

Україна

Україна

Дитині зручно тримати в руках

Це наша улюблена чашка, як ми її купили мала пʼє тільки з неї. Зручно все розбирається, та все легко мити. Нічого не тиче, та не розливається під час пиття, тож я можу бути впевнена що дитина залишиться сухою.

Плюсы

Зручна чашка

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. 90% из 200 опрошенных детских стоматологов США согласились, что дизайн чашки с трубочкой способствует правильному развитию полости рта. 89% опрошенных согласны, что питье через трубочку помогает развивать мышцы рта и учиться контролировать движения (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.). Разработано при участии логопедов, стоматологов, экспертов по эргономике, акушеров.