Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
SCF798/02
Чашка с гибкой трубочкой
300 мл
12 мес+
1 шт. в упаковке
Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.
Чашка объемом 300 мл идеально подходит для того, чтобы ваш малыш мог утолить жажду в течение дня и во время активных занятий. Защелкивающаяся крышка позволяет защитить трубочку от загрязнений во время прогулок. Благодаря специальной форме и текстурированной поверхности для защиты от выскальзывания ваш малыш сможет легко удерживать чашку, чтобы учиться пить самостоятельно.
Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.
3.9
из 5
32
Отзывы
Та92
18/03/2025
Україна
Дякую філіпс. Проблему з трубочкою вирішили швидко👌
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Amely22764
29/06/2024
Україна
SCF798/02
Придбали своїй дитині. Подобається те , що трубочка закривається кришкою. Це гігєнічно та зручно.
Плюсы
Проста у використанні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Maluk24
29/05/2024
Україна
Дитині зручно тримати в руках
Це наша улюблена чашка, як ми її купили мала пʼє тільки з неї. Зручно все розбирається, та все легко мити. Нічого не тиче, та не розливається під час пиття, тож я можу бути впевнена що дитина залишиться сухою.
Плюсы
Зручна чашка
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF798/02 Чашка з трубочкою
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
90% из 200 опрошенных детских стоматологов США согласились, что дизайн чашки с трубочкой способствует правильному развитию полости рта. 89% опрошенных согласны, что питье через трубочку помогает развивать мышцы рта и учиться контролировать движения (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.). Разработано при участии логопедов, стоматологов, экспертов по эргономике, акушеров.