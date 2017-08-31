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Чашка с гибкой трубочкой
200 мл
9 мес.+
1 шт. в упаковке
Научиться пить самостоятельно — важный этап в развитии ребенка. Мы помогаем детям научиться самостоятельному питью, позволяя с легкостью перейти от грудного вскармливания или бутылочки к обычной чашке. Мы прислушиваемся к мнению медицинских специалистов, поэтому наши чашки с сосками, мягкими и твердыми носиками, трубочками, а также чашки, из которых можно пить по всему краю, растут вместе с вашим ребенком и помогают ему развивать моторику ротовой полости и навыки питья. Наши высококачественные продукты разрабатываются с учетом требований к удобству и гигиене.
Чашка оснащена эргономичными ручками, благодаря которым малыш сможет легко удерживать ее. Мягкая гибкая трубочка не повреждает десны, а малый вес и размер чашки идеально подходят для развития навыка питья из трубочки.
Благодаря изогнутой нижней части трубочка всегда погружена в жидкость, чтобы малышу было удобно пить и сохранять естественное положение во время питья.
4.9
из 5
23
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
VikS
31/08/2017
Україна
Незаменим на прогулке
Ребёнку сейчас 1,4 года. С годика на прогулки берём эту чашку. Пить удобно стоя, сидя, полулежа (в коляске). Не пробивается даже при падении. Крышу закрывается плотно и надёжно защищает. Каждый день мою - для этого разбираю полностью, трубочки тоже снимаются легко. Трубочка наружная сделана из силикона и не травмирует десны и рот ребёнка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF796/01 Чашки с трубочкой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF796/01 Чашки с трубочкой
obana
30/08/2017
Україна
Крутой поильник!
Поильничек мегакрутой! Чркий, стильный, удобный и очень, нет - ОЧЕНЬ прочный)) У нас было падений и полетов этого поильника неисчисляемое количество и каждый раз он мужественно выдерживал все испытания. удобная крышечка, гибкая трубочка. Легко мыть. Главное - не забывать в нем молочное или очень густое - тогда будет сложно из самой трубочки извлекать остатки пищи, а так- красота! Купила себе лично такой же - в машине живет, очень удобно в движении пить минералку из него))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF796/02 Чашки с трубочкой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF796/02 Чашки с трубочкой
Prima01
10/05/2024
Україна
Дуже класна та якісна чашка
Яскрава, якісна чашка-поїльник. Дуже подобається дитині.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF796/02 Чашка з трубочкою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF796/02 Чашка з трубочкою
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
90% из 200 опрошенных детских стоматологов США согласились, что дизайн чашки с трубочкой способствует правильному развитию полости рта. 89% опрошенных согласны, что питье через трубочку помогает развивать мышцы рта и учиться контролировать движения (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.). Разработано при участии логопедов, стоматологов, экспертов по эргономике, акушеров.