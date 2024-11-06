Philips Avent Премиальная долговечная трубочка
Гибкая трубочка для большего удобства
Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше.
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Philips Avent Премиальная долговечная трубочка
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Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли
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Сменная деталь
Подходит для следующих продуктов
SCF790/21
SCF790/22
SCF793/01 SCF793/02
SCF796/00
SCF796/01
SCF796/02
SCF798/00
SCF798/01
SCF798/02
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