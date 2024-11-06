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    • Гибкая трубочка для большего удобства Гибкая трубочка для большего удобства Гибкая трубочка для большего удобства
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      Philips Avent Премиальная долговечная трубочка

      CP1634/01

      Гибкая трубочка для большего удобства

      Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше.

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      Philips Avent Премиальная долговечная трубочка

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      Гибкая трубочка для большего удобства

      Проверьте совместимость ниже

      • Чашка для питья
      • Силикон

      Негнущаяся трубочка премиального качества

      Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

      • Сменная деталь

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF790/21
        • SCF790/22
        • SCF793/01 SCF793/02
        • SCF796/00
        • SCF796/01
        • SCF796/02
        • SCF798/00
        • SCF798/01
        • SCF798/02
      Badge-D2C

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