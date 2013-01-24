Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу для дома и автомобиля Philips MiniVac 12 В. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах
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Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу для дома и автомобиля Philips MiniVac 12 В. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов* (NiMH) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, не возникает проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".
Philips Mini Vac можно хранить в зарядной базе, закрепленной на стене или установленной на столе. Это обеспечивает зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе в любой момент.
Пылесос Philips MiniVac идеально подходит для уборки в автомобиле: прилагаемый адаптер для прикуривателя позволяет выполнить очистку даже самых труднодоступных поверхностей машины без необходимости зарядки пылесоса MiniVac. Поэтому он всегда готов к использованию!
Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.
Для пылесоса Philips MiniVac предусмотрен широкий выбор аксессуаров для уборки дома и в автомобиле без лишних усилий. Комплект аксессуаров включает в себя большую и маленькую щетку, большую и маленькую щелевую насадку и длинную трубку, которые идеально подходят для уборки в труднодоступных местах. Идеальное решение для уборки в автомобиле и дома!
Этот чехол позволяет хранить все насадки и адаптер прикуривателя в одном месте — теперь все предметы, которые нужны для уборки, всегда будут под рукой!
Дизайн
Высокое качество
Фильтрация
Простота использования
Насадки и аксессуары