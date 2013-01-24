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MiniVac

Ручной пылесос

FC6149/01
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  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
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    MiniVac Ручной пылесос

    FC6149/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу для дома и автомобиля Philips MiniVac 12 В. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    MiniVac Ручной пылесос

    Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

    Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу для дома и автомобиля Philips MiniVac 12 В. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

      • Аккумулятор 12 В
      • Циклонная система, без мешка
      • 5 аксессуаров и чехол для хранения
      • Дом/автомобиль (адаптер прикуривателя)
      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

      Мощные NiMH-аккумуляторы 12 В для длительной работы

      Мощные NiMH-аккумуляторы 12 В для длительной работы

      У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов* (NiMH) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, не возникает проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".

      Зарядное устройство с держателем аксессуаров

      Зарядное устройство с держателем аксессуаров

      Philips Mini Vac можно хранить в зарядной базе, закрепленной на стене или установленной на столе. Это обеспечивает зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе в любой момент.

      Адаптер для авто для неограниченного времени работы

      Адаптер для авто для неограниченного времени работы

      Пылесос Philips MiniVac идеально подходит для уборки в автомобиле: прилагаемый адаптер для прикуривателя позволяет выполнить очистку даже самых труднодоступных поверхностей машины без необходимости зарядки пылесоса MiniVac. Поэтому он всегда готов к использованию!

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.

      Широкий выбор аксессуаров для различных функций

      Широкий выбор аксессуаров для различных функций

      Для пылесоса Philips MiniVac предусмотрен широкий выбор аксессуаров для уборки дома и в автомобиле без лишних усилий. Комплект аксессуаров включает в себя большую и маленькую щетку, большую и маленькую щелевую насадку и длинную трубку, которые идеально подходят для уборки в труднодоступных местах. Идеальное решение для уборки в автомобиле и дома!

      Специальный автомобильный чехол

      Специальный автомобильный чехол

      Этот чехол позволяет хранить все насадки и адаптер прикуривателя в одном месте — теперь все предметы, которые нужны для уборки, всегда будут под рукой!

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Глубокий черный с оранжевыми вставками
        Функциональный дизайн
        Полупрозрачная емкость для пыли

      • Высокое качество

        Время работы
        11  минут(ы)
        Уровень шума (Lc IEC)
        81  дБ
        Воздушный поток (макс)
        840  л/мин.
        Входная мощность (макс)
        120  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        22  Вт
        Вакуум (макс)
        4.2  кПа
        Напряжение батареи
        12  В
        Время зарядки
        16-18  часов

      • Фильтрация

        Система фильтрации
        Двухэтапная вихревая фильтрация
        Вместительность пылесборника
        0,5  л

      • Простота использования

        Особые функции
        • Индикатор зарядки
        • Удобная ручка

      • Насадки и аксессуары

        Прочие аксессуары
        Зарядная база

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