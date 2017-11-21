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Больше не доступен
Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
Великолепные результаты уборки благодаря пылесосу для дома и автомобиля Philips MiniVac 12 В. Двухуровневый циклонный фильтр гарантирует долгий срок службы, а насадка аэродинамической формы обеспечивает эффективную очистку от пыли.
Аккумулятор 12 В
Циклонная система, без мешка
5 аксессуаров и чехол для хранения
Дом/автомобиль (адаптер прикуривателя)
Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.
Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.
У мощных никель-металл-гидридных аккумуляторов* (NiMH) высокой емкости, установленных в пылесосе Philips MiniVac, не возникает проблем с "эффектом памяти". Этот эффект является причиной сокращения емкости аккумулятора. Таким образом MiniVac с NiMH-аккумуляторами работает дольше, чем приборы с NiCd-аккумуляторами, которые подвержены "эффекту памяти".
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Anyta
21/11/2017
Україна
Помощник на долгие года!
Отличный пылесос. Используем как в машине, так и дома. У кого есть попугаи - это просто спасение. Быстрая уборка шерсти от собаки или кошки теперь не проблема. Мощный и и красивый, легко чистится! Я без него как без рук!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MiniVac FC6149/01 Ручной пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MiniVac FC6149/01 Ручной пылесос
Olja83
15/11/2017
Україна
Отличный помощник
Отличный помощник по дому всегда подин рукой . Отлично собирает весь мусор .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MiniVac FC6149/01 Ручной пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MiniVac FC6149/01 Ручной пылесос
besenj
10/04/2019
Україна
Дуже задоволена даним продуктом
Незамінна річ як вдома, так і в машині! Зарядки вистачає на довго, легко чистити, багато насадок, що полегшує прибирання!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос