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MiniVac Ручной пылесос
Больше не доступен
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FC6149/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6149/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
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Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.