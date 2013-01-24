  • Внимание! По техническим причинам: заказы, оформленные после 14:00 25 июня, будут отправлены c 5 июля 2021.

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    SpeedPro

    Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6724/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
      -{discount-value}

      SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

      FC6724/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

      Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Беспроводной пылесос

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        SpeedPro

        SpeedPro

        Беспроводной вертикальный пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах

        • Насадка с системой всасывания 180°
        • 21,6 В, до 40 мин
        • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
        Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

        Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

        Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98 % загрязнений на любых типах напольных покрытий, даже в труднодоступных местах, каждым движением.

        Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи

        Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи

        Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи.

        До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

        До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

        Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

        Быстрая очистка даже под низкой мебелью

        Быстрая очистка даже под низкой мебелью

        SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

        Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

        Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

        Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

        PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго

        PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго

        Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

        Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

        Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

        Система фильтрации удерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Время работы
          40 минут(ы)
          Напряжение батареи
          21,6 V
          Вес изделия
          2,48 kg
          Уровень интенсивности звука
          80 дБ
          цвет
          Королевский синий
          Воздушный поток (макс)
          До 800 l/min
          Функциональный дизайн
          2 в 1
          Время работы (турборежим)
          20 минут(ы)
          Время зарядки
          5 часов
          Тип элемента питания
          Литийионный

        • Простота использования

          Тип колес
          Резина
          Ручка для переноски
          Верхняя сторона

        • Насадки и аксессуары

          Стандартная насадка
          Насадка с системой всасывания 180°
          Аксессуары в комплекте
          • Адаптер питания перем. тока
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка
          • Настенная док-станция

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр*
          Вместительность пылесборника
          0,4 л

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips