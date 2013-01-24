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Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах
Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро. Эффективные результаты даже в труднодоступных местах
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора загрязнений даже в самых сложных местах — у стен, вокруг мебели и в углах. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной вертикальный пылесос
Цена магазина Philips
Итого:
Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98 % загрязнений на любых типах напольных покрытий, даже в труднодоступных местах, каждым движением.
Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.
Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.
Система фильтрации удерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.
Высокое качество
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Фильтрация