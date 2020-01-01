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Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Моющий беспроводной пылесос
Итого:
Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98% загрязнений одним движением — на любых типах покрытий, даже в труднодоступных местах.
Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь.
Инновационная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99% бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Накладки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 50 минут работы в нормальном режиме и 22 минут в турборежиме.
Принадлежности можно с легкостью отсоединить и подсоединить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Aqua в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
Пылесос SpeedPro отличается гибкостью и маневренностью. Расположенный сверху пылесборник обеспечивает низкий угол наклона — пылесос можно даже полностью положить на пол для проникновения под низкую мебель.
Мини-насадка "Турбо" идеально подходит для удаления шерсти животных с обивки мебели, сидений и ковров. Это компактная, мощная и эффективная насадка.
Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет пыль и воздух, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.
Режим AquaBoost для быстрого удаления устойчивых загрязнений.
Пылесборник можно легко снять с пылесоса и гигиенично опустошить без облака пыли.
Система фильтрации удерживает до 99% пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая высокую скорость потока и стабильно высокую эффективность.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Забота об окружающей среде
Высокое качество
Фильтрация
Простота использования
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