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    SpeedPro Aqua

    Моющий беспроводной пылесос

    FC6729/01
    Общая оценка / 5
    • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
      -{discount-value}

      SpeedPro Aqua Моющий беспроводной пылесос

      FC6729/01
      Общая оценка / 5

      Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

      SpeedPro Aqua Моющий беспроводной пылесос

      Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

      Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

      SpeedPro Aqua Моющий беспроводной пылесос

      Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

      Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

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        SpeedPro Aqua

        SpeedPro Aqua

        Моющий беспроводной пылесос

        - {discount-value}

        Итого:

        Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

        • Насадка с системой всасывания 180°
        • 21,6 В, до 50 мин
        • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
        • Мини-насадка "Турбо"
        Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

        Удаление до 98% пыли и загрязнений за один проход

        Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98% загрязнений одним движением — на любых типах покрытий, даже в труднодоступных местах.

        Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

        Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

        Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь.

        Сухая, влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99% бактерий

        Сухая, влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99% бактерий

        Инновационная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99% бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Накладки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

        До 50 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

        До 50 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

        Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 50 минут работы в нормальном режиме и 22 минут в турборежиме.

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

        Принадлежности можно с легкостью отсоединить и подсоединить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro Aqua в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

        Быстрая уборка в любом месте, даже под низкой мебелью

        Быстрая уборка в любом месте, даже под низкой мебелью

        Пылесос SpeedPro отличается гибкостью и маневренностью. Расположенный сверху пылесборник обеспечивает низкий угол наклона — пылесос можно даже полностью положить на пол для проникновения под низкую мебель.

        Мини-насадка "Турбо" для быстрой очистки мягких поверхностей

        Мини-насадка "Турбо" для быстрой очистки мягких поверхностей

        Мини-насадка "Турбо" идеально подходит для удаления шерсти животных с обивки мебели, сидений и ковров. Это компактная, мощная и эффективная насадка.

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

        Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

        Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

        Технология PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность в течение длительного времени

        Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет пыль и воздух, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

        Подходит для разных типов загрязнений, в том числе устойчивых, благодаря функции AquaBoost

        Подходит для разных типов загрязнений, в том числе устойчивых, благодаря функции AquaBoost

        Режим AquaBoost для быстрого удаления устойчивых загрязнений.

        Уникальная конструкция для аккуратной очистки пылесборника

        Уникальная конструкция для аккуратной очистки пылесборника

        Пылесборник можно легко снять с пылесоса и гигиенично опустошить без облака пыли.

        Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

        Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

        Система фильтрации удерживает до 99% пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая высокую скорость потока и стабильно высокую эффективность.

        • Насадки и аксессуары

          Стандартная насадка
          Сухая и влажная уборка
          Аксессуары в комплекте
          • Адаптер питания от сети переменного тока
          • Щелевая насадка
          • Насадка из микрофибры
          • Встроенная щетка
          • Кронштейн для настенного крепления
          • Емкость для воды
          Дополнительная насадка
          • Насадка с системой всасывания 180°
          • Мини-насадка "Турбо"

        • Дизайн

          цвет
          Опаловый металлик
          Функциональный дизайн
          «3 в 1»

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          2,45  кг

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          > 90 % переработанных материалов

        • Высокое качество

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Уровень интенсивности звука
          80  дБ
          Напряжение батареи
          21,6  В
          Время зарядки
          5  часов
          Время работы
          50  мин
          Время работы (турборежим)
          22  мин
          Воздушный поток (макс)
          До 800  л/мин.
          Площадь обрабатываемой поверхности без дозаправки емкости
          60  м²

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          0,4  л
          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр*

        • Простота использования

          Ручка для переноски
          Наверх
          Вместительность емкости для чистой воды (макс.)
          0.28  л
          Моющие средства, которые можно использовать
          прозрачное моющее средство или просто вода
          Тип колес
          Резина

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              • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.
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