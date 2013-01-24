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s-bag

Мешки для пылесосов

FC8022/04
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Общая оценка / 5
  • Антиаллергенный мешок S-bag® Антиаллергенный мешок S-bag® Антиаллергенный мешок S-bag®
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    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8022/04
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Антиаллергенный мешок S-bag®

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    s-bag Мешки для пылесосов

    Антиаллергенный мешок S-bag®

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      Антиаллергенный мешок S-bag®

      Улучшенная фильтрация: идеально для людей, страдающих от аллергии

      • 4 мешка для сбора пыли
      • Универсальный стандарт
      • Антиаллергенная фильтрация
      Универсальный стандарт — простой выбор

      Универсальный стандарт — простой выбор

      Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

      Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

      Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

      Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество мешков для сбора пыли
        4

      • Подходит для

        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8240 – FC8246
        • FC8293 – FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366–FC8367
        • FC8370 – FC8379
        • FC8383–FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 – FC8579
        • FC8584–FC8589
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC8680 – FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779–FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957

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