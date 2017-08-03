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Больше не доступен
4 мешка для сбора пыли
Универсальный стандарт
Антиаллергенная фильтрация
Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.
Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.
Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Irina10
03/08/2017
Україна
Здоровье важнее!
Моя дочь аллергик, поэтому сомнений с выбором мешков для пылесоса не было. Они чуть дороже обычных, но здоровье важнее. Качественно сделаны, на ощупь многослойные, прочные, вместительные. Плотно прилегают и надежно фиксируются внутри пылесоса. Удобно вынимать и вставлять даже ребенку. Перед началом уборки я капаю на кусочек ваты несколько капель масла чайного дерева или эвкалипта, затем всасываю его пылесосом и получаю чистоту и легкий свежий аромат
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8022/04 Противоаллергенные мешки для пыли
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про s-bag FC8022/04 Противоаллергенные мешки для пыли