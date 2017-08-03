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Все серии

  • Антиаллергенный мешок S-bag®
  • Антиаллергенный мешок S-bag®
  • Антиаллергенный мешок S-bag®
  • Антиаллергенный мешок S-bag®
  • Антиаллергенный мешок S-bag®
  • Антиаллергенный мешок S-bag®

Больше не доступен

s-bagПротивоаллергенные мешки для пыли

FC8022/04

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Антиаллергенный мешок S-bag®
Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.
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Совместимые продукты
Серия 2000

Серия 2000
Робот-пылесос

XU2100/25

Philips HomeRun серии 9000

Philips HomeRun серии 9000
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU9100/10

HomeRun серии 3000 Aqua

HomeRun серии 3000 Aqua
Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3110/02

Performer Silent

Performer Silent
Mешковый пылесос

FC8781/09

Performer Silent

Performer Silent
Mешковый пылесос

FC8785/09

Улучшенная фильтрация: идеально для людей, страдающих от аллергии

Антиаллергенный мешок S-bag®

  • 4 мешка для сбора пыли

  • Универсальный стандарт

  • Антиаллергенная фильтрация

Универсальный стандарт — простой выбор

Универсальный стандарт — простой выбор

Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.

Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

03/08/2017

Україна

Україна

Здоровье важнее!

Моя дочь аллергик, поэтому сомнений с выбором мешков для пылесоса не было. Они чуть дороже обычных, но здоровье важнее. Качественно сделаны, на ощупь многослойные, прочные, вместительные. Плотно прилегают и надежно фиксируются внутри пылесоса. Удобно вынимать и вставлять даже ребенку. Перед началом уборки я капаю на кусочек ваты несколько капель масла чайного дерева или эвкалипта, затем всасываю его пылесосом и получаю чистоту и легкий свежий аромат

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8022/04 Противоаллергенные мешки для пыли

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про s-bag FC8022/04 Противоаллергенные мешки для пыли

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