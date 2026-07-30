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XU2100/25
Сухая и влажная уборка — легко
До двух раз более мощное всасывание¹
Навигация с LDS-радаром
Компактная станция автоочистки
Персонализация в приложении HomeRun
Этот робот-пылесос одновременно выполняет сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, собирая скапливающийся ежедневно слой пыли. Он эффективнее удаляет пыль, чем пылесос без влажной уборки, и после его работы вы сможете ходить по дому босиком.
Оцените до 70 дней² удобной уборки со стильной станцией автоочистки. Робот автоматически выбрасывает собранный мусор в емкость станции автоочистки. Эта станция оснащена 3,0-литровым мешком S-bag, которого хватит на 70 дней собирания пыли и грязи без постоянного опустошения. Универсальный мешок S-bag можно утилизировать без облака пыли — идеально для астматиков и аллергиков.
До двух раз более высокая мощность всасывания¹ позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть животных. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи на полу, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в коврах³.
Отзывы
1 - По сравнению с XU2100/10 и XU2100/20.
2 - Зависит от условий и интенсивности использования
3 - Протестировано при минимальной мощности всасывания и минимальном смачивании насадки в режиме сухой + влажной уборки.
4 - Протестировано в режиме сухой уборки при минимальной мощности всасывания.