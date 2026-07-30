Сверхвысокая мощность всасывания для сбора грязи и пыли

До двух раз более высокая мощность всасывания¹ позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть животных. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи на полу, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в коврах³.