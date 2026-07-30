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  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто

Серия 2000Робот-пылесос

XU2100/25

Вы только вернулись — а дома уже чисто
Наслаждайтесь простой уборкой: наш робот-пылесос обеспечивает до двух раз более мощное всасывание¹ для сухой и влажной уборки. Оцените до 70 дней² удобной уборки со стильной станцией автоочистки. Настраивайте расширенные параметры уборки согласно вашим потребностям.
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Влажная и сухая уборка без лишних усилий.

Вы только вернулись — а дома уже чисто

  • Сухая и влажная уборка — легко

  • До двух раз более мощное всасывание¹

  • Навигация с LDS-радаром

  • Компактная станция автоочистки

  • Персонализация в приложении HomeRun

Сухая и влажная уборка за один проход, простое удаление грязи и пыли

Сухая и влажная уборка за один проход, простое удаление грязи и пыли

Этот робот-пылесос одновременно выполняет сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, собирая скапливающийся ежедневно слой пыли. Он эффективнее удаляет пыль, чем пылесос без влажной уборки, и после его работы вы сможете ходить по дому босиком.

70 дней уборки без лишних усилий со станцией автоочистки

70 дней уборки без лишних усилий со станцией автоочистки

Оцените до 70 дней² удобной уборки со стильной станцией автоочистки. Робот автоматически выбрасывает собранный мусор в емкость станции автоочистки. Эта станция оснащена 3,0-литровым мешком S-bag, которого хватит на 70 дней собирания пыли и грязи без постоянного опустошения. Универсальный мешок S-bag можно утилизировать без облака пыли — идеально для астматиков и аллергиков.

Сверхвысокая мощность всасывания для сбора грязи и пыли

Сверхвысокая мощность всасывания для сбора грязи и пыли

До двух раз более высокая мощность всасывания¹ позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть животных. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи на полу, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в коврах³.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. 1 - По сравнению с XU2100/10 и XU2100/20.

      2. 2 - Зависит от условий и интенсивности использования

      3. 3 - Протестировано при минимальной мощности всасывания и минимальном смачивании насадки в режиме сухой + влажной уборки.

      4. 4 - Протестировано в режиме сухой уборки при минимальной мощности всасывания.