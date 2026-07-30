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Больше не доступен
FC8077/01
Z-образная форма воздушных каналов
Универсальное применение
Со специальным адаптером
Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.
Насадка имеет плоскую конструкцию, что упрощает уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.
Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.
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