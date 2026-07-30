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Все серии

  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

Больше не доступен

Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий

FC8077/01

Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
Насадка TriActive Z — это инновационная разработка компании Philips. Насадка одним движением собирает крупный мусор и мелкую пыль, не перемещая грязь с места на место. Идеально подходит для уборки твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования.
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Совместимые продукты
Серия 5000

Серия 5000
Безмешковый пылесос

FC9550/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Безмешковый пылесос

FC9334/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Безмешковый пылесос

FC9331/09

Серия 5000

Серия 5000
Безмешковый пылесос

FC9556/09

благодаря уникальной Z-образной форме воздушных каналов

Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

  • Z-образная форма воздушных каналов

  • Универсальное применение

  • Со специальным адаптером

Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.

Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью

Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью

Насадка имеет плоскую конструкцию, что упрощает уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.

Подходит для твердых напольных покрытий

Подходит для твердых напольных покрытий

Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.

Технические характеристики

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