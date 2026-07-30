Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.