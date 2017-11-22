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  • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
  • Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

Больше не доступен

Performer ActiveМешковый пылесос

FC8658/01

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*
Благодаря технологии Airflow Plus и мощному мотору 2100 Вт новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает более тщательную уборку.
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С технологией Airflow Max и мешком для пыли емкостью 4 л

Максимальная мощность всасывания для превосходных результатов*

  • 2100 Вт

  • Технология AirflowMax

  • Фильтр EPA 10

Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 425 Вт

Мотор 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 425 Вт

Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 425 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.

Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/11/2017

Україна

Україна

Обожнюю цей пилосмок!!

Незамінний друг та помічник! З доромогою Philips Performer Active Мешковый пылесос FC8658/01 2100 Вт моє житло завжди готове до прийому гостей!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос

09/08/2017

Україна

Україна

Ця модель зручна у користуванні.

Дуже сподобався порохотях. Користуюсь більше двох років. Потужний. Легко можна очистити мішок від пилу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос

08/08/2017

Україна

Україна

Дуже сподобався пилосос

Дуже сподобався пилосос. Потужність на вищому рівні. Зручний у користуванні. Легко можна очистити мішок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос

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      Примечания

      1. По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.