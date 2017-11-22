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Больше не доступен
2100 Вт
Технология AirflowMax
Фильтр EPA 10
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Мотор 2000 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 425 Вт и гарантирует отличные результаты уборки.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Соломія
22/11/2017
Україна
Обожнюю цей пилосмок!!
Незамінний друг та помічник! З доромогою Philips Performer Active Мешковый пылесос FC8658/01 2100 Вт моє житло завжди готове до прийому гостей!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос
ZrMariana
09/08/2017
Україна
Ця модель зручна у користуванні.
Дуже сподобався порохотях. Користуюсь більше двох років. Потужний. Легко можна очистити мішок від пилу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос
ZrMariana
08/08/2017
Україна
Дуже сподобався пилосос
Дуже сподобався пилосос. Потужність на вищому рівні. Зручний у користуванні. Легко можна очистити мішок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer Active FC8658/01 Мешковый пылесос
По сравнению с Philips PowerLife. Внутрикорпоративное тестирование, август 2013 г.