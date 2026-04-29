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Performer Active Мешковый пылесос
Больше не доступен
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FC8658/01
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8658/01 - English (US)
User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Все (5)
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как узнать, что мешок для пыли в пылесосе заполнен
Когда и как менять мешок для пыли пылесоса Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
s-bagКлассические удлиненные (4 шт.)
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Мощность всасывания пылесоса Philips с мешком снизилась
Отсек пылесборника в пылесосе Philips загрязнен
Индикатор в пылесосе Philips срабатывает тогда, когда мешок для пыли еще не заполнен
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