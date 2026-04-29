КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Performer Silent Mешковый пылесос

Поддержка

Performer SilentMешковый пылесос

FC8781/09

Performer Silent Mешковый пылесос

В магазин

Зарегистрируйте свой продукт

Получить

Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Eco passport Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF файл, 413.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8781/09 - English (US)

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь