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  • Самая высокая всасывающая мощность

Больше не доступен

PerformerМешковый пылесос

FC9164

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью.
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Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самая высокая всасывающая мощность

  • AnimalCare

Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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