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Performer Мешковый пылесос
Больше не доступен
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User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Hose
Все (4)
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как узнать, что мешок для пыли в пылесосе заполнен
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
s-bagКлассические удлиненные (4 шт.)
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Индикатор в пылесосе Philips срабатывает тогда, когда мешок для пыли еще не заполнен
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Мощность всасывания пылесоса Philips с мешком снизилась
Отсек пылесборника в пылесосе Philips загрязнен
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