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Больше не доступен
2200 Вт
Мощность всасывания 500 Вт
Фильтр Allergy H13
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.
Награды
4.9
из 5
54
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Yriy
15/04/2020
Україна
Мощный, тихий
Пылесос действительно стоит потраченных денег, удобен в использовании, качественно убирает в труднодоступных местах. Довольно тихий. Достаточно мощный для уборки ковра с высоким ворсом. То, что надо.
Плюсы
Мощный, тихий
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос
gooley
16/06/2019
Україна
Пылесос супер.
Пылесос справляется со своими функциями на отлично, единственный минус,это выходной фильтр. Очень быстро порвался, теперь надо покупать новый.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос
Emiliahime123
03/04/2019
Україна
Пилосос дуже потужний і тихий
Дизайн сучасний. Використані якісні матеріали. По зовнішньому вигляду немає недоліків. Відповідає всім зазначеним характеристикам. Дуже потужний. Можна використовувати для різних поверхностей.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.