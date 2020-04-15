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  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
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  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания
  • Самая высокая мощность всасывания

Больше не доступен

PerformerMешковый пылесос

FC9170/01

4.9
| (54) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Самая высокая мощность всасывания
Самый высокий уровень мощности всасывания обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеничным фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x — это идеальное решение для уборки вашего дома.
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Мощность всасывания 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самая высокая мощность всасывания

  • 2200 Вт

  • Мощность всасывания 500 Вт

  • Фильтр Allergy H13

Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

Зоны покрытия 10 метров хватит для длительной беспроводной уборки

Зоны покрытия 10 метров хватит для длительной беспроводной уборки

Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679534

Отзывы

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4.9

из 5

54

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

15/04/2020

Україна

Україна

Мощный, тихий

Пылесос действительно стоит потраченных денег, удобен в использовании, качественно убирает в труднодоступных местах. Довольно тихий. Достаточно мощный для уборки ковра с высоким ворсом. То, что надо.

Плюсы

Мощный, тихий

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос

16/06/2019

Україна

Україна

Пылесос супер.

Пылесос справляется со своими функциями на отлично, единственный минус,это выходной фильтр. Очень быстро порвался, теперь надо покупать новый.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос

03/04/2019

Україна

Україна

Пилосос дуже потужний і тихий

Дизайн сучасний. Використані якісні матеріали. По зовнішньому вигляду немає недоліків. Відповідає всім зазначеним характеристикам. Дуже потужний. Можна використовувати для різних поверхностей.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Performer FC9170/01 Mешковый пылесос

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      Примечания

      1. Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.