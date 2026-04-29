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Performer Mешковый пылесос

Больше не доступен

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PerformerMешковый пылесос

FC9170/01

Performer Mешковый пылесос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 342.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF файл, 161.7 kB
  • 13 March 2026

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