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Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean.
1900 Вт
PowerCyclone 5
Фильтр Allergy H13
Турбо-щетка
Долговечный мотор 1900 Вт обеспечивает мощность всасывания до 370 Вт для тщательной очистки.
Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.
Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Награды
4.6
из 5
49
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Yuriy6410
30/10/2020
Україна
Отлдичный пылесос за свою цену!
Пылесос работает уже более полугода. Покупкой доволен! Удобный фильтр - циклон. На моющихся фильтрах пыли почти нет, все собирается в емкости для мусора и пыли. Нен перегревается. Рекомендую к покупке!
Плюсы
Удобен в работе, не перегревается, быстро удаляются и очищаются продукты уборки.
Минусы
Пока нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Дата пользования 2020-04-30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Дата пользования 2020-04-30
Eliso4ka
29/07/2020
Україна
Хороший недорогой пылесос
тянет хорошо, есть основные насадки для уборки. Нравится, что он без мешка, поэтому не заморачиваюсь насчет покупки дополнительных расходников. Не шумный.
Плюсы
Цена, качество уборки, насадки
Минусы
Тянет много электроэнергии
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Дата пользования 2019-06-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Дата пользования 2019-06-29
Ellis_7
07/05/2020
Україна
Цена-качество!
Отличный,мощный пылесос! Прошел проверку коврами,маленькими детьми и :ковры чистые,шерсти от котов нигде нет,да и вечно валяющихся крошек от печенья на пару с кошачьим наполнителем тоже отсутствуют! Поэтому однозначно рекомендую !двумя котами!Пользуюсь этим пылесосом почти год и он меня ни разу не подвел
Плюсы
Компактный,мощный,простой в использовании!
Минусы
Не обнаружила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Дата пользования 2019-11-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Compact FC9350/01 Безмешковый пылесос
Дата пользования 2019-11-07
По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.