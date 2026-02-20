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PowerPro Compact Безмешковый пылесос
Больше не доступен
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Eco passport Philips Marathon Compact Bagless vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.
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