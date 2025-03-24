Очищает воздух в помещениях до 78 м²
Фильтр HEPA и угольный фильтр
Увлажнение 650 мл/ч
Резервуар для воды 3,2 л
Поток воздуха, проходящий через это устройство, попадает во все уголки помещения, обеспечивая скорость очистки с показателем CADR 300 м³/ч. Оно легко очистит воздух даже в больших помещениях до 78 м² (1), а очистка воздуха в комнате площадью 20 м² займет менее 10 минут (2).
3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (3), что даже меньше, чем самые крошечные частицы известных вирусов!
Забудьте о симптомах, вызванных сухим воздухом, таких как сухая кожа, обветренные губы, а также зуд в носу и горле, с быстрым увлажнением до 650 мл/ч (4). Устройство определяет влажность и автоматически регулирует скорость увлажнения.
Dasha1111.
24/03/2025
Україна
Чудовий очищувач зволожувач
Дуже функціональний очищувач і зволожувач,він чистить і зволожує повітря одночасно.легкий в керуванні дуже подобається підсвітка.Повітря стало набагато кращім, мене більше не турбує алергія і дихати стало набагато легше.я задоволенна
Плюсы
Ідеально чисте повітря
Минусы
Ні
Этот отзыв про Серія PureProtect Water 3400 AC3420/10 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1
Vasuluunaa000
23/03/2025
Україна
Потужний, стильний, незамінний пристрій
Наш сімейний рятівник. Проживаємо у квартирі на третьому поверсі, мали величезну проблему з забрудненістю повітря, пилом і вологістю. Ключовим словом є «мали». Стильний і потужний очищувач і зволожувач повітря, з підтримкою додатка це одна з найкращих покупок за весь час. Легкий і зрозумілий у використанні, тихий, потужний. Прибирає запахи, швидко зволожує повітря за декілька днів відчули максимальну різницю. Дихати стало легше, в квартирі знаходитись приємніше. Має мʼяку приємну підсвітку, яка сигналізує про роботу і режим використання. Словом - це просто супер!
Нестеріно5
20/03/2025
Україна
Чудова робота очищувача, дає знову вільно дихати!!
В мене алергія на пил, і вирішили придбати якісний очищувач, та знайома порадила взяти цей комплекс, в неї такий тільки білий. І хочу залишити відгук, бо це просто знахідка. Дихати лекго, а в комплексі ще й є зволоження, то використовую і його. В ньому стоїть трьохступенева фільтрація, фільтри вловлюють навіть мілку шерсть нашого кота, вловлює просто запахи будьчого, усуває за допомогою фільтрів віруси грипу та коронавірусу. Вночі працює тихо, зовсім не чути, є підлсвітка кольорова, яка показує забрудненість повітря, і гарно підсвічується вночі замість нічника. Стоїть спеціальна інтелектуальна технологія, яка визначає якість повітря в приміщенні а також вологості і адаптується до потрібних показників.Сподобалося, що можна керувати очищувачем через телефон, завдяки спеціальносму додатку. Дуже граний дизайн, який пасуватиме в кожне приміщення. Електроенергії споживає мало, економний. Тож я обов'язково рекомендую цей товар!!!
Плюсы
Продуктивність роботи, 2в1, підсвітка,додаток,дизайн,режими
Минусы
Немає
Этот отзыв про Серія PureProtect Water 3400 AC3421/13 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1
(1) Показатель CADR протестирован согласно стандарту GB/T18801-2022. Область эффективной очистки рассчитана по стандарту NRCC-54013.
(2) Рассчитано: комната 48 м³, CADR 300 м³/ч
(3) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, iUTA
(4) Протестировано CVC согласно стандарту GB/T 23332-2018. Изначальная температура 23±2 °C и относительная влажность 30±2 % RH
(5) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями без дополнительной технологии ингибирования активности бактерий; согласно тестированию в сторонней лаборатории
(6) Тестирование эффективности сокращения концентрации микробов в Airmid Healthgroup Ltd. на вирусе гриппа (H1N1) в камере для тестирования объемом 28,5 м³, 30–40 мин в турборежиме
(7) Протестировано согласно стандарту GB21551.3-2010 на бактериях S. Albus, камера 30 м³, 1 ч, турборежим, сторонняя лаборатория
(8) Тестирование эффективности сокращения концентрации микробов в Antimikrop на вирусе SARS-CoV-2 в камере для тестирования объемом 30 м³, 1 ч в турборежиме.
(9) Звуковое давление, IEC 60704, на расстоянии 1,5 м.
(10) Тестирование в сторонней лаборатории согласно стандарту GB/T 18801-2022 с TVOC (ЛОС), толуолом и NO2: комната 30 м³, турборежим в течение 2 ч.
(11) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.