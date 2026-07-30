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  • Картридж от накипи PureSteam*
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  • Картридж от накипи PureSteam*
  • Картридж от накипи PureSteam*
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  • Картридж от накипи PureSteam*

Больше не доступен

PerfectCare PureКартридж от накипи

GC002/00

1 награда

Картридж от накипи PureSteam*
Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора.
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На 99 % без налета, срок службы в 5 раз дольше

Картридж от накипи PureSteam*

  • Удаляет 99 % налета

  • Подходит для PerfectCare Pure

3 месяца глажения

3 месяца глажения

Срок службы картриджа от накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе и частоты использования. В среднем 1 картриджа хватает на 3 месяца эксплуатации.

5 лет гарантированной защиты от накипи

5 лет гарантированной защиты от накипи

Картридж от накипи PureSteam эффективно защищает прибор PerfectCare Pure от поломок, вызванных скоплением накипи. Гарантия защиты от накипи — 5 лет.

Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %

Картридж PureSteam удаляет 99 % накипи из водопроводной воды. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача пара, а на ткани не появляется белый налет.

Технические характеристики

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Награды

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      Примечания

      1. Изделие может выглядеть более темным и влажным, чем на упаковке. Для обеспечения оптимальной работы оно было предварительно обработано деминерализованной водой.