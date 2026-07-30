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Больше не доступен
GC002/00
Удаляет 99 % налета
Подходит для PerfectCare Pure
Срок службы картриджа от накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе и частоты использования. В среднем 1 картриджа хватает на 3 месяца эксплуатации.
Картридж от накипи PureSteam эффективно защищает прибор PerfectCare Pure от поломок, вызванных скоплением накипи. Гарантия защиты от накипи — 5 лет.
Картридж PureSteam удаляет 99 % накипи из водопроводной воды. Благодаря этому обеспечивается стабильная подача пара, а на ткани не появляется белый налет.
Награды
Отзывы
Изделие может выглядеть более темным и влажным, чем на упаковке. Для обеспечения оптимальной работы оно было предварительно обработано деминерализованной водой.