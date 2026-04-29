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PerfectCare Pure Картридж от накипи
Больше не доступен
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GC002/00
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Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора.
Машинка для удаления катышков
серии 500Машинка для удаления катышков
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