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IronCare

Картридж от накипи

GC025/10
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Общая оценка / 5
  • Картридж от накипи* Картридж от накипи* Картридж от накипи*
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    IronCare Картридж от накипи

    GC025/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Картридж от накипи*

    Этот картридж прекрасно подходит для фильтра от накипи IronCare. Он обеспечивает оптимальную работу фильтра и наилучшую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    IronCare Картридж от накипи

    Картридж от накипи*

    Этот картридж прекрасно подходит для фильтра от накипи IronCare. Он обеспечивает оптимальную работу фильтра и наилучшую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

    Картридж от накипи*

    Подходит для фильтра от накипи IronCare GC024

    • Удаляет 99 % накипи
    • Подходит для IronCare
    • 1 картридж в комплекте
    • Сверхбыстрая фильтрация
    Удаляет 99 %* известковых примесей в воде для глажения

    Удаляет 99 %* известковых примесей в воде для глажения

    Ионообменная смола, из которой состоит картридж, задерживает 99 %* известковых примесей из водопроводной воды; фильтрованную воду можно использовать для глажения. *Не более 25 л при жесткости воды 8,4 °dH

    Гарантия постоянной подачи пара из утюга

    Гарантия постоянной подачи пара из утюга

    Деминерализация воды с помощью фильтра IronCare предотвращает быстрое образование накипи в утюге — внутри подошвы и бойлера. Частички известкового налета не будут забивать отверстия для пара, что обеспечивает постоянную подачу пара и гарантирует легкое глажение.

    Предотвращает появление известковых пятен на одежде

    Предотвращает появление известковых пятен на одежде

    Эффективный картридж предотвращает образование накипи. Ваш дорогой наряд не будет испорчен известковыми пятнами во время глажения. Вы всегда будете великолепны в безупречно разглаженной одежде.

    Сверхбыстрая фильтрация для очистки воды

    Сверхбыстрая фильтрация для очистки воды

    Особая конструкция картриджа обеспечивает быструю очистку воды; благодаря этому к глажению можно приступить быстро. Поставьте IronCare рядом, чтобы доливать воду в утюг по мере необходимости — вам не придется постоянно ходить к раковине и обратно.

    Меняйте картридж, когда изменится цвет

    Меняйте картридж, когда изменится цвет

    Цвет картриджа постепенно изменяется сверху вниз в зависимости от объема очищенной им воды. За время эксплуатации картриджа его цвет изменится с синего на коричневый. Когда картридж полностью станет коричневым, его необходимо заменить, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы прибора.

    До 3 месяцев глажения

    До 3 месяцев глажения

    Уровень жесткости воды в разных регионах различается, к тому же люди пользуются утюгом с разной частотой, поэтому срок службы картриджа может быть иным в зависимости от ваших условий использования; примерное время действия 1 картриджа составляет до 3 месяцев.

    Подходит для фильтра от накипи IronCare

    Подходит для фильтра от накипи IronCare

    Сменный картридж обеспечивает оптимальную работу фильтра от накипи IronCare.

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      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Индикация в виде изменения цвета
        от синего к коричневому

      • Технические характеристики

        Картриджей в упаковке
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        Вес продукта
        0,21  кг
        Вес изделия с упаковкой
        0,25  кг
        Габариты изделия
        13,9 x 6,9 x 6,9  см

      • Логистические данные

        Размеры A-box
        17,2 x 24 x 31,7  см
        Вес A-Box
        3,25  кг
        Размеры F-box
        15,2 x 7,5 x 7,5  см
        Вес F-Box
        0,25  кг

      • Замена

        Подходит для
        GC024

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          • *не более 12 л при жесткости воды 16,8 °dH
          • *протестировано на паровом утюге Philips GC5000 с водой жесткостью 16,8 °dH, тестирование проводилось только в отношении известкового налета
          • Изделие может выглядеть более темным и влажным, чем на упаковке. Для обеспечения оптимальной работы оно было предварительно обработано деминерализованной водой.

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