Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Глажение
Все серии
серии 500 Машинка для удаления катышков
Поддержка
GC026/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Fabric Shaver
Все (1)
Как правильно использовать машинку для удаления катышков Philips?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Почему машинка для удаления катышков Philips не удаляет ворс?
Связаться с Philips
Мы готовы помочь