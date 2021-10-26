[Employee of philipsglobal] Коричтуюся даним відпарювачем місяці 3 .Збірка дійсно проста. Вам потрібно лише дотримуватися простих інструкцій в посібнику, що займає близько 5-10 хвилин. Потім залийте воду у резервуар який знімається . У самому резервуарі зберігається достатня кількість води для 6-7 сорочок, і вона не використовує багато води. Є багато причин по яким він мені подобається. Збирати його дуже просто . Паровий пристрій дійсно швидкий. Не треба довго чекати. Згинання проходить легко . Пару можна регулювати на різних рівнях. Паровик вибухає досить потужний і не залишає крапель. Задня дошка є стійкою і забезпечує міцну підтримку . Не займає багато місця . Легко повісити тканини на ручку. Можна додати аромат ,що є додатковим бонусом. Крім того, управління знаходиться в основі, і вам доведеться нахилятися вниз кожного разу, коли вам потрібно змінити налаштування. І це не може замінити звичайне праска, але, безумовно, дуже корисне для тих, хто ненавидить прасувати. Я рекомендую його для всіх. Особисто я великий шанувальник і впевнений, що ви не пошкодуєте про рішення придбати його.