Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах
Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах
Отпариватель для одежды
Итого:
Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.
Наш уникальный замок Hang&Lock фиксирует вещи для удобного отпаривания, предотвращая смещение и падение вешалки.
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.
Удлиненная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань соплом отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.
Инновация FlexHead позволяет с легкостью разглаживать низ одежды без необходимости наклоняться. Гибкая подошва обеспечивает максимальный контакт, поэтому в ткань проникает больше пара для безупречных результатов.
Поставляется с принадлежностями
Быстрое разглаживание складок
Покрытие доски
Очистка от накипи
Размеры и вес
Доска для глажки
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.