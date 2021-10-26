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FlexHead
MyEssence
StyleBoard
2000 Вт
Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.
Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.
Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.
Награды
4.9
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
AndriyVS
26/10/2021
Україна
Мрія коханої
Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Вінницька Красуня
05/05/2020
Україна
Удобный, мощный
Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Makc777
22/04/2020
Україна
Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.
Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).