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    ComfortTouch Plus

    Отпариватель для одежды

    GC558/30
    Общая оценка / 5
    • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
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      ComfortTouch Plus Отпариватель для одежды

      GC558/30
      Общая оценка / 5

      Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

      Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах

      ComfortTouch Plus Отпариватель для одежды

      Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

      Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах

      Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

      Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах

      ComfortTouch Plus Отпариватель для одежды

      Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

      Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат. Узнать обо всех преимуществах

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        ComfortTouch Plus

        ComfortTouch Plus

        Отпариватель для одежды

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        Итого:

        Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

        с FlexHead и капсулой MyEssence

        • FlexHead
        • MyEssence
        • StyleBoard
        • 2000 Вт
        MyEssence — освежите одежду, добавив любимый аромат

        MyEssence — освежите одежду, добавив любимый аромат

        Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.

        Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

        Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

        Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

        Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

        Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

        Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

        5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

        5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

        Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

        Замок Hang&Lock надежно фиксирует вешалку

        Замок Hang&Lock надежно фиксирует вешалку

        Наш уникальный замок Hang&Lock фиксирует вещи для удобного отпаривания, предотвращая смещение и падение вешалки.

        Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

        Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

        Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

        Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

        Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

        Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

        Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

        Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

        Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.

        Удлиненная доска StyleBoard для наилучших результатов глажения по всей длине

        Удлиненная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань соплом отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

        FlexHead для легкого разглаживания нижней части одежды

        Инновация FlexHead позволяет с легкостью разглаживать низ одежды без необходимости наклоняться. Гибкая подошва обеспечивает максимальный контакт, поэтому в ткань проникает больше пара для безупречных результатов.

        • Поставляется с принадлежностями

          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Даже для шелка
          Объем резервуара для воды
          1800  ml
          Цвет
          Магический фиолетовый
          Щетка
          Да
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Ароматическая капсула MyEssence
          Да
          Длина шнура питания
          1,6  m
          Складная вешалка для одежды
          Да
          Длина шланга
          1,3  m
          Замок Hang&Lock
          Да
          Рукавица для дополнительной защиты
          Да
          FlexHead
          Да
          Капсула для парфюма MyEssence
          Да
          Силиконовый шланг подачи пара
          Да
          Регулируемая стационарная вешалка
          Да
          Автоматическое выключение
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          Макс. 2000  W
          Постоянная подача пара
          До 40  g/min
          Напряжение
          220–240  V
          Готовность к использованию
          &lt; 1  minute(s)
          Различные настройки подачи пара
          5  levels

        • Покрытие доски

          Верхний слой
          100% хлопок

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Простая очистка

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          37 x 46 x 64,5  cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          33 x 173 x 37  cm

        • Доска для глажки

          StyleBoard
          Да

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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              • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).

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