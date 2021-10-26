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Все серии

  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
  • Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

ComfortTouch PlusОтпариватель для одежды

GC558/30

4.9
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Plus без труда справляется со складками по всей длине благодаря инновационной технологии FlexHead и доске StyleBoard увеличенной длины. Ну а капсула MyEssence придаст ткани любимый вами аромат.
Посмотреть все преимущества

с FlexHead и капсулой MyEssence

Легкое разглаживание складок и придание свежести по всей длине

  • FlexHead

  • MyEssence

  • StyleBoard

  • 2000 Вт

MyEssence — освежите одежду, добавив любимый аромат

MyEssence — освежите одежду, добавив любимый аромат

Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.

Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

Мощная постоянная подача пара для быстрого разглаживания складок

Мощная постоянная подача пара позволит разгладить складки всего за несколько движений.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.9

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Мрія коханої

Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

05/05/2020

Україна

Україна

Удобный, мощный

Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

22/04/2020

Україна

Україна

Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.

Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).