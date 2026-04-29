Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Глажение
Все серии
серии 500 Машинка для удаления катышков
Поддержка
GC026/80
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Fabric Shaver GC026/80
Все (1)
Как правильно использовать машинку для удаления катышков Philips?
Машинка для удаления катышков
серии 500Машинка для удаления катышков
Почему машинка для удаления катышков Philips не удаляет ворс?
Связаться с Philips
Мы готовы помочь