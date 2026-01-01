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  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC1022/40

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца

Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.

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3 способа ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 20 г/мин; паровой удар 90 г

  • Антипригарная подошва

  • Очистка от накипи

  • 2000 Вт

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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