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Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.
Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.
Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.
Легко использовать
Очистка от накипи
GC026/80
GC026/30
GC026/00