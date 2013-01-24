  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    EasySpeed

    Паровой утюг

    GC1022/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца
      -{discount-value}

      EasySpeed Паровой утюг

      GC1022/40
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все Паровой утюг

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        EasySpeed

        EasySpeed

        Паровой утюг

        Итого:

        Быстрое глажение от начала и до конца

        3 способа ускорить процесс глажения

        • Подача пара 20 г/мин; паровой удар 90 г
        • Антипригарная подошва
        • Очистка от накипи
        • 2000 Вт
        Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

        Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

        Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

        Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

        Равномерное распределение пара для эффективного глажения

        Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Water tank capacity
          200 ml
          Паровой удар
          90 g
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Носик Triple Precision
          Подошва
          Антипригарная
          Постоянная подача пара
          25 g/min
          Мощность
          2000 W
          Распылитель
          Да
          Подача пара
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Функция самоочистки

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips