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Больше не доступен
GC1022/40
Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.
Подача пара 20 г/мин; паровой удар 90 г
Антипригарная подошва
Очистка от накипи
2000 Вт
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
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