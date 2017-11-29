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  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
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  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

Больше не доступен

Featherlight PlusПаровой утюг

GC1425/40

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде.
Посмотреть все преимущества

На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

  • Подача пара 15 г/мин

  • Паровой удар 60 г

  • Антипригарная подошва

  • Calc-clean (удаление накипи)

Антипригарное покрытие подошвы

Антипригарное покрытие подошвы

Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/11/2017

Україна

Україна

Якість 100%

Цей утюг нашій сім'ї подарували на новосілля. Подобаються його якість і дизайн, але саме більше що мене приємно вразило це функція яку він має, якщо він стоїть в одному положенні більше трьох хвилин тоді він сам вимикається . Також бистро нагрівається, цим жеж економить мій час Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг

10/04/2019

Україна

Україна

Ідеальна праска

Користуюся досить тривалий час. Задоволена товаром. Надійний, бездоганно прасує. Всім рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Парова праска

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      Примечания

      1. В режиме подачи пара, по сравнению с настройкой глаженья без пара на этой модели