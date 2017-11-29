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Больше не доступен
Подача пара 15 г/мин
Паровой удар 60 г
Антипригарная подошва
Calc-clean (удаление накипи)
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Окс1988
29/11/2017
Україна
Якість 100%
Цей утюг нашій сім'ї подарували на новосілля. Подобаються його якість і дизайн, але саме більше що мене приємно вразило це функція яку він має, якщо він стоїть в одному положенні більше трьох хвилин тоді він сам вимикається . Також бистро нагрівається, цим жеж економить мій час Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг
Головань
10/04/2019
Україна
Ідеальна праска
Користуюся досить тривалий час. Задоволена товаром. Надійний, бездоганно прасує. Всім рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Парова праска
В режиме подачи пара, по сравнению с настройкой глаженья без пара на этой модели