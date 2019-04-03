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  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC2046/20

1
| (1) Отзыв

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.
Посмотреть все преимущества

3 способа ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г

  • Керамическая подошва

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2200 Вт

Мощность до 2200 Вт обеспечивает высокую подачу пара

Мощность до 2200 Вт обеспечивает высокую подачу пара

Мощность до 2200 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

5
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2

03/04/2019

Україна

Україна

розчарована

шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило

Этот отзыв про EasySpeed GC2046/20 Парова праска

Этот отзыв про EasySpeed GC2046/20 Парова праска

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