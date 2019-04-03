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Больше не доступен
GC2046/20
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
Керамическая подошва
Автоотключение и очистка от накипи
2200 Вт
Мощность до 2200 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
1.0
из 5
1
Отзыв
irshik
03/04/2019
Україна
розчарована
шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило
Этот отзыв про EasySpeed GC2046/20 Парова праска
Этот отзыв про EasySpeed GC2046/20 Парова праска