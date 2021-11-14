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Больше не доступен
2100 Вт
Паровой удар 110 г
Постоянная подача пара 30 г/мин
Керамическая подошва
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Награды
4.6
из 5
19
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Плюсы
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Плюсы
Ціна, функціонал
Минусы
Нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Kukushka51
27/10/2021
Україна
Прекрасна праска для родини
Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска