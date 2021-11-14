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  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца
  • Быстрое глажение от начала и до конца

Больше не доступен

EasySpeed PlusПаровой утюг

GC2148/30

4.6
| (19) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца
Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, долговечная керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание.
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3 способа ускорения процесса глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • 2100 Вт

  • Паровой удар 110 г

  • Постоянная подача пара 30 г/мин

  • Керамическая подошва

2100 Вт для быстрого нагрева

2100 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

Паровой удар до 110 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 110 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 30 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 30 г/мин для стабильной, эффективной работы

Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.6

из 5

19

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

1

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Плюсы

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Плюсы

Ціна, функціонал

Минусы

Нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна праска для родини

Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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