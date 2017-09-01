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    EasySpeed Plus

    Паровой утюг

    GC2148/30
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    • Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца Быстрое глажение от начала и до конца
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      EasySpeed Plus Паровой утюг

      GC2148/30
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        EasySpeed Plus

        EasySpeed Plus

        Паровой утюг

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        Итого:

        Быстрое глажение от начала и до конца

        3 способа ускорения процесса глажения

        • 2100 Вт
        • Паровой удар 110 г
        • Постоянная подача пара 30 г/мин
        • Керамическая подошва
        2100 Вт для быстрого нагрева

        2100 Вт для быстрого нагрева

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

        Паровой удар до 110 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 110 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        Подача пара до 30 г/мин для стабильной, эффективной работы

        Подача пара до 30 г/мин для стабильной, эффективной работы

        Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

        Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

        Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

        Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 8 минут, если он оставлен в вертикальном положении, и через 30 секунд — в горизонтальном.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

        Большой резервуар для воды 270 мл позволяет погладить больше вещей

        Большой резервуар для воды 270 мл позволяет погладить больше вещей

        Большой объем резервуара для воды 270 мл позволяет гладить больше вещей, не подливая воду

        Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удобного удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.

        Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

        Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

        Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          270  ml
          Название подошвы
          Керамика
          Длина шнура питания
          1,9  m

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2100  W
          Постоянная подача пара
          30  g/min
          Паровой удар
          110  g

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Встроенный слайдер очистки от накипи

        • Экологичность

          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

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