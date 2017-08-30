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Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!
Подошва SteamGlide
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
mStern
30/08/2017
Україна
Не к чему придраться
Свой дом надо наполнять самыми качественными и надежными вещами, тогда они будут служить вам долгие годы, делая вашу жизнь в бытовом плане проще и комфортнее. Именно поэтому 6 лет назад, переезжая в новый дом и выбирая утюг для своей семьи, я остановила свой выбор на бренде Philips. Когда в семье маленькие дети и муж, для которого деловой стиль в одежде-необходимость, гладить приходится не много, а очень много.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг
volkodav
01/08/2017
Україна
Отличный утюг.
Простой в использовании.Гладим всё : от постелей до шифоновых вещей.За шесть лет использования не подвёл ни разу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг
віталь
01/04/2019
Україна
Ціна якість
Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Парова праска