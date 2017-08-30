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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
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  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Больше не доступен

2800 seriesПаровой утюг

GC2810/02

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

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Утюг с новой подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подошва SteamGlide

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/08/2017

Україна

Україна

Не к чему придраться

Свой дом надо наполнять самыми качественными и надежными вещами, тогда они будут служить вам долгие годы, делая вашу жизнь в бытовом плане проще и комфортнее. Именно поэтому 6 лет назад, переезжая в новый дом и выбирая утюг для своей семьи, я остановила свой выбор на бренде Philips. Когда в семье маленькие дети и муж, для которого деловой стиль в одежде-необходимость, гладить приходится не много, а очень много.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг

01/08/2017

Україна

Україна

Отличный утюг.

Простой в использовании.Гладим всё : от постелей до шифоновых вещей.За шесть лет использования не подвёл ни разу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Паровой утюг

01/04/2019

Україна

Україна

Ціна якість

Відпрасувала два гарантійних терміни. Прасувати швидко і легко завдяки продуманості та технічним характеристикам. 'невбиваєма'. Справляється із всіма типами тканини. Легка, підошва гарно ковзає та не прилипає до тканини, паровий удар легко розпрямляє всі складки. Не 'перебиває' тканину через тканину. Прасує вже чотири роки. можливо придбав би іншу праску філіпс, але ця невмируча! Раджу всім. не пошкодуєте. Проста у використанні, користуюся кожен другий день.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2800 series GC2810/02 Парова праска

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