Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах