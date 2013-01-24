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    Паровой утюг

    GC2810
    Общая оценка / 5
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      Паровой утюг

      GC2810
      Общая оценка / 5

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Паровой утюг Philips мощностью 2000 Вт с новой подошвой SteamGlide и удобной функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с новой подошвой SteamGlide

        • Подошва SteamGlide
        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар 90 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Гарантия 2 года

        Гарантия 2 года

        Полная гарантия на 2 года.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          До 30  г/мин
          Паровой удар
          До 90  г
          Настройка подачи пара
          Да
          Распылитель
          Да
          Мощность
          2000  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Система "капля-стоп"
          Да
          Длина шнура питания
          2  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,2  кг
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5  см
          Напряжение (во всех странах)
          220–240  В
          Напряжение (Тайвань)
          110  В

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