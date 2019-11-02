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Больше не доступен
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2100 Вт
Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска