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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2910/20

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
Посмотреть все преимущества

Утюг с подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2100 Вт

Постоянная мощная подача пара

Постоянная мощная подача пара

Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2910/02 Парова праска

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