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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2910/20
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2910/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 100г
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2100 Вт
        Постоянная мощная подача пара

        Постоянная мощная подача пара

        Мощность 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240 В
          Система "капля-стоп"
          Да
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Объем резервуара для воды
          300 мл
          Вес продукта
          1,2 kg
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Настройка подачи пара
          Да
          Распылитель
          Да
          Мощность (во всех странах)
          2100 W
          Длина шнура питания
          • 1,8 м (за пределами Европы)
          • 1,9 м (в странах Европы)

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          1.8 m

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Функция самоочистки
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Паровой удар
          до 100 г/мин
          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин

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