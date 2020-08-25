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Больше не доступен
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2200 Вт
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2920/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2920/70 Парова праска