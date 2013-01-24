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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2920/70
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2920/70
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой против накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой против накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой против накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой против накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2200 Вт
        Мощная подача пара для быстрого глажения

        Мощная подача пара для быстрого глажения

        Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

        Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

        Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          1.8 m

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300 мл
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Система "капля-стоп"
          Да
          напряжение
          220—240 В
          Вес продукта
          1,2 kg
          Настройка подачи пара
          Да
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Распылитель
          Да
          Мощность (Китай)
          1850 W
          Мощность (во всех странах)
          2200 W
          Длина шнура питания
          • 1,8 м (за пределами Европы)
          • 1,9 м (в странах Европы)

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Паровой удар
          До 110 г/мин
          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин

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