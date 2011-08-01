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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2930/02
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2930/02
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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2200 Вт
        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220—240 В
          Мощность (во всех странах)
          2200  Вт

        • Вес и размеры

          Масса продукта
          1,2  кг
          Размеры продукта
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Система "капля-стоп"
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Дополнительная устойчивость
          Резиновая вставка
          Длина шнура питания
          2 м

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          1.8  м

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 35 г/мин

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Настройка подачи пара
          Да

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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