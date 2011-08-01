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Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Очистка от накипи
Технические характеристики
Вес и размеры
Легкость использования
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Быстрое и мощное разглаживание складок
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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