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Больше не доступен
GC2930/02
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2200 Вт
Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
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