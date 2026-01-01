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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2930/02

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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Утюг с подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2200 Вт

Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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