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  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2965/02
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2965/02

1 награда

Создан для мощного глажения

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг от Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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Утюг с электронной системой отключения питания

Создан для мощного глажения

  • 2200 Вт

  • Подача пара 35 г/мин

  • Паровой удар 110 г

Мощная подача пара для быстрого глажения

Мощная подача пара для быстрого глажения

Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

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