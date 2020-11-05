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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Больше не доступен

PowerLife PlusПаровой утюг

GC2980/70

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем
Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении.
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Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2200 Вт

Мощная подача пара для быстрого глажения

Мощная подача пара для быстрого глажения

Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Паровой удар до 110 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 110 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 110 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Задоволений покупкою

Відпрацював більше 3 років, почала пропускати кришка де заливається вода, якщо перевернути праску. Але свій строк відпрацював на 5 з 5, на всі 100%. Дружина спробувала почистити підошву сіллю (побачила десь таку пораду в інтернеті) чим її і дещо зіпсула, та прасувати можна всеодно. Десь після 3 років експлуатації почав всередині скреготати (контакти окислились) почистив в середині від грибка/цвилі, ізопропиловим спиртом, зачистив контакти, і все ок, знову до роботи готовий ).

Плюсы

Якість

Минусы

Все ок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

31/12/2017

Україна

Україна

Рекомендую всім не "розбалованим" господаркам

У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

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