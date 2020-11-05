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Больше не доступен
Подача пара 35 г/мин; паровой удар 110г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2200 Вт
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Паровой удар до 110 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
05/11/2020
Україна
Задоволений покупкою
Відпрацював більше 3 років, почала пропускати кришка де заливається вода, якщо перевернути праску. Але свій строк відпрацював на 5 з 5, на всі 100%. Дружина спробувала почистити підошву сіллю (побачила десь таку пораду в інтернеті) чим її і дещо зіпсула, та прасувати можна всеодно. Десь після 3 років експлуатації почав всередині скреготати (контакти окислились) почистив в середині від грибка/цвилі, ізопропиловим спиртом, зачистив контакти, і все ок, знову до роботи готовий ).
Плюсы
Якість
Минусы
Все ок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Petro
31/12/2017
Україна
Рекомендую всім не "розбалованим" господаркам
У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска