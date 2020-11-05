У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки