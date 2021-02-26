КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2994/20

4.9
| (43) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали вас день за днем, необходим надежный утюг. Этот высококачественный утюг с подошвой SteamGlide, защищенной от царапин, и встроенной функцией очистки от накипи обеспечивает стабильную мощную подачу пара и долговечность.
Посмотреть все преимущества

С подошвой SteamGlide — служит в 4 раза дольше*

Создан для работы, день за днем

  • 2400 Вт

  • Постоянная подача пара 40 г/мин

  • Паровой удар 150 г

  • Подошва SteamGlide

2400 Вт для быстрого нагрева

2400 Вт для быстрого нагрева

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.

Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы

Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

Паровой удар до 150 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 150 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

43

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
1

26/02/2021

Україна

Україна

Утюг бомбический

У нас был хороший утюг, отработал 12 лет, я думала лучше не бывает. Но я ошибалась. Этот утюг превзошёл все мои ожидания. Всем советую.

Плюсы

Идеальное разглаживание сразу

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2996/20 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2996/20 Паровой утюг

05/04/2020

Україна

Україна

Простой, но практичный утюг

Из всех утюгов в средней цене выбор остановила на этом. Он легкий, удобный в руке, мощный, с узким носиком, собирает не Китай. Вообщемм сбалансированный и идеально подходит для повседневного использования

Плюсы

Легкий, удобный в руке, мощный

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Паровой утюг

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2994/20 Парова праска

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. По сравнению с антипригарной подошвой Philips