Моя особиста історія знайомства з праскою цієї фірми почалася іще десь в 1994 - 95 роках. І перша моя праска бездоганно працювала років десять, до того моменту поки я необачно не упустила її на підлогу. Тріснула ємність для води і праска почала "підтікати". Стало питання про купівлю нової праски. І я розуміла, що мені потрібна праска тільки цієї фірми, бо користуючись довгі роки своєю першою праскою і дивлячись як мої знайомі і подруги міняють свої праски (відомих і зарекомендованих фірм) бо вони ламаються і не працюють. Я знову вибрала праску Philips і ні разу не пошкодувала за свій вибір! Моя друга праска чесно мені служить уже більше десяти років!!! Усім розказую і рекомендую робити свій вибір тільки Pilips! Може у когось і є негативний досвід, та я думаю, що то може бути один випадок на мільйон!)))