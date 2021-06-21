Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
Подошва Anodilium
Система автоотключения
2300 Вт
Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Прихильниця
21/06/2021
Україна
Праска Philips відповідає усім моїм вимогам!
Моя особиста історія знайомства з праскою цієї фірми почалася іще десь в 1994 - 95 роках. І перша моя праска бездоганно працювала років десять, до того моменту поки я необачно не упустила її на підлогу. Тріснула ємність для води і праска почала "підтікати". Стало питання про купівлю нової праски. І я розуміла, що мені потрібна праска тільки цієї фірми, бо користуючись довгі роки своєю першою праскою і дивлячись як мої знайомі і подруги міняють свої праски (відомих і зарекомендованих фірм) бо вони ламаються і не працюють. Я знову вибрала праску Philips і ні разу не пошкодувала за свій вибір! Моя друга праска чесно мені служить уже більше десяти років!!! Усім розказую і рекомендую робити свій вибір тільки Pilips! Може у когось і є негативний досвід, та я думаю, що то може бути один випадок на мільйон!)))
Плюсы
Якість, функціональність, дизайн...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyCare GC3551/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyCare GC3551/02 Парова праска