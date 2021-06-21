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  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
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  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
  • Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт

Больше не доступен

EasyCareПаровой утюг

GC3551/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт
Мощный утюг от Philips с самой надежной подошвой. Ничто не может поцарапать ее во время глажения. Интенсивный паровой удар помогает с легкостью разгладить любые складки.
Посмотреть все преимущества

С устойчивой к царапинам подошвой Anodilium

Великолепные результаты благодаря мощности 2300 Вт

  • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г

  • Подошва Anodilium

  • Система автоотключения

  • 2300 Вт

Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

Прочная подошва Anodilium устойчива к повреждениям

Превосходное скольжение, великолепная защита от механических повреждений, удобная очистка, долгий срок службы!

Автоотключение срабатывает в 3 случаях

Автоотключение срабатывает в 3 случаях

Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/06/2021

Україна

Україна

Праска Philips відповідає усім моїм вимогам!

Моя особиста історія знайомства з праскою цієї фірми почалася іще десь в 1994 - 95 роках. І перша моя праска бездоганно працювала років десять, до того моменту поки я необачно не упустила її на підлогу. Тріснула ємність для води і праска почала "підтікати". Стало питання про купівлю нової праски. І я розуміла, що мені потрібна праска тільки цієї фірми, бо користуючись довгі роки своєю першою праскою і дивлячись як мої знайомі і подруги міняють свої праски (відомих і зарекомендованих фірм) бо вони ламаються і не працюють. Я знову вибрала праску Philips і ні разу не пошкодувала за свій вибір! Моя друга праска чесно мені служить уже більше десяти років!!! Усім розказую і рекомендую робити свій вибір тільки Pilips! Може у когось і є негативний досвід, та я думаю, що то може бути один випадок на мільйон!)))

Плюсы

Якість, функціональність, дизайн...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyCare GC3551/02 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyCare GC3551/02 Парова праска

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