Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Глажение
Все серии
EasyCare Паровой утюг
Больше не доступен
Поддержка
GC3551/02
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of conformity Philips EasyCare Steam iron GC3551/02 - English (US)
User Manual Philips 3500 series Steam iron
Все (2)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
Машинка для удаления катышков
серии 500Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Связаться с Philips
Мы готовы помочь