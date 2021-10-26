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Больше не доступен
1300 Вт, до 24 г/мин
Горизонтальное/вертикальное отпаривание
Съемный резервуар для воды, 70 мл
Термостойкий чехол для хранения
Вертикальное отпаривание предназначено для быстрого разглаживания складок и придания свежести одежде без использования гладильной доски. Горизонтальное отпаривание — для идеального разглаживания трудных участков, например манжет и воротничков. В любом положении мощная постоянная подача пара обеспечивает превосходные результаты.
Благодаря технологии SmartFlow подошва нагревается до оптимальной температуры, безопасной для любых типов тканей, и предотвращает образование мокрых пятен. Нагретая подошва позволяет эффективно отпаривать ткань при горизонтальном использовании и обеспечивает великолепный результат.*
Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Награды
4.8
из 5
149
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
n-r-j
26/10/2021
Україна
Отличная замена утюга
Справляется со своими обязанностями лучше, чем утюг. Можно погладить все. И кофту, и рубашку,и куртку. Жена очень довольна
Плюсы
Функционал
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды
ketmiler
03/04/2020
Україна
Удобный, можно брать в дорогу.
Отпариватель хорошо работает вертикально и горизонтально. В дорогу и не только. Когда надо быстро погладить .
Плюсы
Не оставляет блеска и хорошо разглаживает .
Минусы
нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды
Kiki1133
02/04/2020
Україна
Компактный помощник!
Отличная вещь! Очень удобно брать с собой на отдых, отпаривает любую ткань. Если чистые свитера залежались, после отпаривателя они становятся мягкими без неприятного запаха. Рекомендую всем!)
Плюсы
Отпаривает даже плотную ткань
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды
По сравнению с Philips Steam&Go GC310 и GC320 без нагревающейся подошвы SmartFlow.
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).