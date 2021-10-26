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  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения

Больше не доступен

Steam&GoРучной отпариватель для одежды

GC362/80

4.8
| (149) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

1 награда

Компактное решение для удобного глажения
Отпаривание еще проще с нагревающейся подошвой SmartFlow. Вертикальное или горизонтальное разглаживание участков со сложной фактурой и придание свежести одежде — без риска прожечь ткань. Легкий и компактный прибор можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию!
Посмотреть все преимущества

Вертикально и горизонтально для лучших результатов

Компактное решение для удобного глажения

  • 1300 Вт, до 24 г/мин

  • Горизонтальное/вертикальное отпаривание

  • Съемный резервуар для воды, 70 мл

  • Термостойкий чехол для хранения

Вертикальное и горизонтальное отпаривание для большего удобства

Вертикальное и горизонтальное отпаривание для большего удобства

Вертикальное отпаривание предназначено для быстрого разглаживания складок и придания свежести одежде без использования гладильной доски. Горизонтальное отпаривание — для идеального разглаживания трудных участков, например манжет и воротничков. В любом положении мощная постоянная подача пара обеспечивает превосходные результаты.

Нагревающаяся подошва SmartFlow для наилучших результатов*

Нагревающаяся подошва SmartFlow для наилучших результатов*

Благодаря технологии SmartFlow подошва нагревается до оптимальной температуры, безопасной для любых типов тканей, и предотвращает образование мокрых пятен. Нагретая подошва позволяет эффективно отпаривать ткань при горизонтальном использовании и обеспечивает великолепный результат.*

Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.8

из 5

149

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная замена утюга

Справляется со своими обязанностями лучше, чем утюг. Можно погладить все. И кофту, и рубашку,и куртку. Жена очень довольна

Плюсы

Функционал

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды

03/04/2020

Україна

Україна

Удобный, можно брать в дорогу.

Отпариватель хорошо работает вертикально и горизонтально. В дорогу и не только. Когда надо быстро погладить .

Плюсы

Не оставляет блеска и хорошо разглаживает .

Минусы

нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды

02/04/2020

Україна

Україна

Компактный помощник!

Отличная вещь! Очень удобно брать с собой на отдых, отпаривает любую ткань. Если чистые свитера залежались, после отпаривателя они становятся мягкими без неприятного запаха. Рекомендую всем!)

Плюсы

Отпаривает даже плотную ткань

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC362/80 Ручной отпариватель для одежды

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      Примечания

      1. По сравнению с Philips Steam&Go GC310 и GC320 без нагревающейся подошвы SmartFlow.

      2. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).