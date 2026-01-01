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Больше не доступен
GC3675/30
Беспроводное глажение для свободы перемещения
Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски.
2400 Вт
Паровой удар 190 г
Постоянная подача пара 35 г/мин.
Керамическая подошва
Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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