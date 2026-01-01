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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Advanced Steam iron

Больше не доступен

EasySpeed AdvancedПаровой утюг

GC3675/30

1 награда

Беспроводное глажение для свободы перемещения

Беспроводной утюг EasySpeed Advanced обеспечивает мощную подачу пара, позволяя без труда разглаживать складки даже в самых труднодоступных зонах. Прибор быстро нагревается, быстро генерирует пар и оснащен возможностью фиксации для переноски.

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Беспроводное глажение для свободы перемещения

  • 2400 Вт

  • Паровой удар 190 г

  • Постоянная подача пара 35 г/мин.

  • Керамическая подошва

2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд

Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 190 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

Технические характеристики

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Награды

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