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Больше не доступен
GC3720/32
Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.
2400 Вт
Паровой удар 140 г
Экорежим
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Награды
Отзывы
Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева