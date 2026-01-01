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  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

Больше не доступен

EcoCareПаровой утюг

GC3720/32

1 награда

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

Благодаря инновационной технологии мощность пара в этом паровом утюге Philips используется на все 100 %, что позволяет с легкостью разглаживать складки. В то же время энергопотребление снижено на 25 %* за счет эргономичной подачи пара. 30 % пластика и алюминия в утюге являются вторично переработанными.

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автоматический экорежим, 30 % переработанных материалов

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

  • 2400 Вт

  • Паровой удар 140 г

  • Экорежим

Паровой удар до 140 г

Паровой удар до 140 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Экономия до 25 % электроэнергии на основании данных IEC 603311, по сравнению с моделью RI3320 в режиме максимального нагрева