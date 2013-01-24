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Паровой утюг

GC3740/32
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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    Паровой утюг

    GC3740/32
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

    Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все steam-iron

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Бережем экологию

      • 2400 Вт
      • Паровой удар 150 г
      • Экорежим
      Автоматический энергосберегающий режим

      Автоматический энергосберегающий режим

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

      Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

      Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г для легкого разглаживания неподатливых складок

      Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Подошва SteamGlide
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        150  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Паровой носик
        Да
        Мощность
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Большое отверстие для залива воды
        Система "капля-стоп"
        Да
        Мягкая ручка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов

      • Забота об окружающей среде

        Энергосбережение
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        1,6  кг
        напряжение
        220—240  В

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