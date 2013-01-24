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    Паровой утюг

    GC3760/32
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %* Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
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      Паровой утюг

      GC3760/32
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

      Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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        Паровой утюг

        Philips магазин цена

        Итого:

        Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

        Бережем экологию

        • 2400 Вт
        • Паровой удар 160 г
        • Система автоотключения
        Автоматический энергосберегающий режим

        Автоматический энергосберегающий режим

        Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

        Паровой удар до 160 г

        Паровой удар до 160 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

        Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Постоянная подача пара
          40  г/мин
          Паровой удар
          160  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Паровой носик
          Да
          Мощность
          2400  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Система автоотключения
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов

        • Забота об окружающей среде

          Энергосбережение
          20 % экономия энергии

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Технические характеристики

          Масса утюга
          1,6  кг
          напряжение
          220—240  В
          Длина шнура
          2,5 м

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