Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
GC3760/32
Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.
2400 Вт
Паровой удар 160 г
Система автоотключения
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Награды
Отзывы