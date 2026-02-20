КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

EnergyCare Паровой утюг

Больше не доступен

Поддержка

EnergyCareПаровой утюг

GC3760/32

EnergyCare Паровой утюг

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

User Manual Philips EcoCare Steam iron

  • PDF файл, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

  • PDF файл
  • 29 September 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей