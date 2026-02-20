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EnergyCare Паровой утюг
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User Manual Philips EcoCare Steam iron
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.
Все (2)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
Машинка для удаления катышков
серии 500Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар