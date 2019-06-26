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Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 140г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Candy555
26/06/2019
Україна
Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам
Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3803/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3803/30 Парова праска