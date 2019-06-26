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Больше не доступен

Azur PerformerПаровой утюг

GC3803/30

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide позволяет ускорить процесс глажения благодаря великолепному скольжению.
Посмотреть все преимущества

Оцените преимущества инновационной подачи пара и контроля нагрева

Быстрее, проще, умнее

  • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 140г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2400 Вт

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Паровой удар до 140 г

Паровой удар до 140 г

Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам

Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer GC3803/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer GC3803/30 Парова праска

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