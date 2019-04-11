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Больше не доступен
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 150г
Подошва SteamGlide Plus
Очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Паровой удар 150 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.
Награды
4.8
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
OksanaPol
11/04/2019
Україна
Хороший выбор
Брали маме на подарок, о выборе ни разу не пожалели. Пользуемся больше чем пол года, утюг удобно держится в руке, лёгкий и не громоздкий, даже если предстоит перегладить пол шкафа, рука у вас не устанет, не один раз наезжал на молнии, пуговицы, различную фурнитуру, подошва остаётся как новенькая. Фирменный сплав металлокерамики быстро нагревается до выбранной температуры и равномерно распределяет тепло, запросто можно прогладив джинсовую ткань, переключить температуру и перейти на глажку блузок и деликатных тканей. Очень удобен в работе, зауженный носик легко маневрирует между пуговицами, разглаживает воротники, рукава, манжеты. Хорошая мощность позволяет чуть более чем за минуту разогреть резервуар с водой и начать работать с паровым ударом, вертикальная подача пара позволяет убрать складки с блузок и рубашек, на пиджаки с джинсовой тканью приходится несколько минут подавать паровой удар, поэтому плотную ткань лучше гладить и отпаривать на гладильной доске. Уже пользовались функцией очистки, хоть в утюг и заливаем отфильтрованную воду, всё равно раз в пару месяцев желательно его почистить, разогреть до парового удара и над тазиком или раковиной с кнопкой CalcClean и подачей пара, выйдут остатки чёрной накипи.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3820/20 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3820/20 Паровой утюг
Веталь
20/04/2020
Україна
шыкарный утюг на свои деньги
Купил не очень дорогой утюг, но был приятно удевлен его работой. класно выглажевает,не оставляет капель на ткани. Очень мощная подача пара да и система автоотключения есть. теперь не боюсь за то что отключил я ег или нет
Плюсы
легкий,компактный,мощный
Минусы
не обнаружено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Ola911
16/11/2019
Україна
Праска, яка виправдовує сподівання
Хороша праска за свою ціну. Напевно немає тканини, з якою дана праска не справиться. З переваг: - якісне антипригарне покриття (головне дотримуватись температурних режимів для відповідних тканин) - багато режимів прасування - висока температура нагріву - потужність пару - зручний отвір для набирання води - функція очистки від накипу Calc clean. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3820/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer GC3820/20 Парова праска